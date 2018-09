Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Sande - 70-jährige Radfahrerin schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven -

sande. Am Mittwoch, dem 19.09.2018, kam es um 10.38 Uhr im Einmündungsbereich Am Markt / Hauptstraße zu einer Kollision zwischen dem Pkw eines 48-jährigen Fahrzeugführers sowie einer 70-jährigen Radfahrerin.

Der Autofahrer befuhr die Straße Am Markt in Richtung Hauptstraße und bremste sein Fahrzeug im Einmündungsbereich bis zum Stillstand ab. Eine 70 Jahre alte Radfahrerin befuhr den bevorrechtigten, gemeinsamen Geh- und Radweg der Hauptstraße in Richtung Nordwestkrankenhaus und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem stehenden Pkw. Der Radweg, den die Radfahrerin befahren hatte, ist für beide Richtungen freigegeben. Nach dem Aufprall stürzte die Radfahrerin, die keinen Helm trug, prallte mit dem Kopf auf die Straße und wurde mit schweren Kopfverletzungen dem naheliegenden Nordwestkrankenhaus zugeführt. Weitere Angaben zum Gesundheitszustand können nicht angegeben werden.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sande unter 04422-684 in Verbindung zu setzen.

