Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Zetel - 10-jähriges Kind verletzt

Wilhelmshaven -

Am Donnerstag gegen 12.30 Uhr kam es in der Oldenburger Straße in der Ausfahrt eines Verbrauchermarktes zu einem Verkehrsunfall mit einem Kind.

Eine 55-Jährige aus Bockhorn beabsichtigte mit ihrem PKW Chevrolet von diesem Parkplatz auf die Oldenburger Straße abzubiegen. In diesem Moment befuhr ein 10-Jähriger aus Zetel mit seiner jüngeren Schwester und einem Freund den Radweg in entgegengesetzte Richtung. Die ausfahrende 57-Jährige übersah den 10-Jährigen, der mit seinem Fahrrad gegen den Vorderreifen des PKW stieß und stürzte. Glücklicherweise trug er dabei einen Fahrradhelm.

Zunächst ging man nur von einer leichten Beschädigung des Fahrrades aus und der 10-Jährige fuhr selbständig nach Hause. Im Verlauf des Tages stellte sich bei ihm dann Kopfschmerzen ein, die eine ärztliche Behandlung erforderlich machten. Dabei wurde eine leichte Gehirnerschütterung festgestellt, die eine Beobachtung im Krankenhaus erforderlich machte.

Gegen die 57-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI