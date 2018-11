Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Varel - Kradfahrer nach Vorfahrtverstoß schwer verletzt

Wilhelmshaven - varel. Am Donnerstagnachmittag, 08.11.2018, befuhr ein 87-Jähriger aus Varel gegen 15.20 Uhr mit seinem PKW VW die Alte Wiefelsteder Straße im Ortsteil Obenstrohe. Beim Abbiegen nach links in die Wiefelsteder Straße übersah er das Krad eines 23-Jährigen aus Varel, der in Richtung Varel fuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte und musste nach einer ersten medizinischen Versorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden.

