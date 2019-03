Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Verkehrsunfall in ...

Verkehrsunfall in Jever - Frontalzusammenstoß, keiner verletzt

Wilhelmshaven - jever. Am Dienstagmorgen, 12.03.2019, befuhr ein 16-jähriger Mofa-Fahrer gegen 07:35 Uhr die Straße Südergast, aus Richtung Oestringer Weg kommend, in Fahrtrichtung Tivoli. In Höhe der Einmündung Ibenweg geriet er beim Durchfahren der dortigen Rechtskurve auf die Gegenfahrspur und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden, der auf etwa 3000 EUR geschätzt wird, verletzt wurde keiner.

