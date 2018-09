Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Vermisstensuche ...

Vermisstensuche im Neuenburger Urwald

Wilhelmshaven - Ein 40-jähriger Wilhelmshavener wurde am Samstag, den 15.09.2018, als vermisst gemeldet. Ermittlungen führten nach Zetel, wo auf einem Parkplatz nahe einer Tennisanlage in unmittelbarer Nähe des Neuenburger Urwaldes der verschlossene Pkw des Vermissten aufgefunden wurde. Eine groß angelegte Suchaktion mit Unterstützung von Feuerwehr, Rettungshundestaffel und zeitweise auch eines Hubschraubers führte bislang nicht zum Antreffen bzw. Auffinden der vermissten Person. Die Suche wird am Folgetag fortgesetzt.

