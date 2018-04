Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Versuchter ...

Versuchter Einbruch in einen Imbiss in Sande - Täter werden vom nachschauenden Geschäftsinhaber gestört und können flüchten - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - sande. Der Inhaber eines Imbisses in der Hauptstraße, Höhe Bahnhof Sanderbusch, wurde in der Nacht zum 06.04.2018, gegen 01.25 Uhr, durch Geräusche wach.

Er schaute nach und stellte zwei Personen fest, die versuchten, das Verkaufsfenster aufzuhebeln. Diese beiden Personen flüchteten in Richtung des Nordwestkrankenhauses, da sie den Zeugen offensichtlich bemerkten.

Bislang ist keine weitere Personenbeschreibung möglich, so dass weitere Zeugen gebeten werden, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/92110 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de