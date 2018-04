Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Zetel - ...

Zetel - Verkehrsunfall mit schwerverletzter E-Bike-Fahrerin

zetel. Am Montag, den 09.04.2018, kam es um 15.12 Uhr in der Bahnhofstraße in Zetel zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrerin eines Elektro-Bikes.

Die 56-Jährige aus Zetel befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen mit ihrem E-Bike den Fuß-und Radweg der Bahnhofstraße in Richtung Ohrbült, allerdings entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung.

Eine 42-Jährige Führerin eines PKW Citroen aus Bockhorn bog in diesem Moment mit ihrem PKW vom Grundstück eines Verbrauchermarktes auf die Bahnhofstraße ab.

Dabei übersah die 42-Jährige das von rechts kommende E-Bike, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Die E-Bike-Führerin stürzte auf die Fahrbahn.

Sie erlitt schwere Verletzungen im Fußbereich und musste durch den Notarzt des eingesetzten Rettungshubschraubers erstversorgt werden. Anschließend wurde sie in eine Klinik nach Wilhelmshaven verbracht. Eingesetzt waren neben einem Rettungswagen weiterhin Polizeikräfte der Polizeistation Zetel und des Polizeikommissariates Varel.

Am E-Bike sowie am PKW entstanden Sachschäden.

