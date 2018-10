Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Zeuge beobachtet ...

Zeuge beobachtet einen Jugendlichen, der an einem Zigarettenautomaten zündelt - Polizei sucht einen BMX-Radfahrer und Zeugen

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am späten Montagabend, 29.10.2018, alarmierte ein Zeuge gegen 22:15 Uhr die Polizei, weil er Am Wiesenhof eine verdächtige Person beobachten würde, die sich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen würde.

Er konnte sehen, dass ein Jugendlicher gerade Böller in den Zigarettenautomaten gesteckt und sich mit seinem BMX-Fahrrad entfernt hätte. Kurze Zeit später wäre derselbe Jugendliche erneut an dem Automaten gewesen, um kurz darauf wieder in Richtung Friedrich-Paffrath-Straße zu fahren.

Die alarmierten Polizeibeamten stellten einen brandbeschädigten Zigarettenautomaten im Bereich der Einmündung Feldmark auf die Straße - Am Wiesenhof - fest, der sich in unmittelbarer Nähe zu Glas- und Papiercontainern befindet.

Die Beamten stellten Brandspuren im Bereich der Ausgabeklappe fest, außerdem wurden beim Öffnen der Ausgabeklappe Reste von gezündeten Feuerwerkskörpern aufgefunden.

Der Jugendliche soll zwischen 16 - 18 Jahre alt und etwa 170 cm groß gewesen sein, zur Tatzeit einen dunklen Kapuzenpullover und eine dunkle Jacke, einen Rucksack getragen und ein BMX-Fahrrad mit sich geführt haben.

Zeugen, die diesen Jugendlichen gesehen haben oder anderweitig ergänzende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI