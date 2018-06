Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Zeugenaufruf - ...

Zeugenaufruf - Unfallflucht vor der Nordseepasse

Wilhelmshaven - Am 06.06.2018, gegen 17.15 Uhr, kommt es im Kreuzungsbereich Ebertstraße/Virchowstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Rollerfahrerin. Die Rollerfahrerin kommt durch das Fehlverhalten der Autofahrerin zu Fall, erleidet leichte Verletzungen und einen leichten Sachschaden am Roller. Die Fahrerin des Pkw schaut sich nach Angaben nur kurz um und entfernt sich unmittelbar in ihrem Pkw in Richtung Rheinstraße. Es soll sich um einen Kleinwagen mit einer älteren, grauhaarigen Frau als Fahrzeuführerin gehandelt haben. Hinweise, die zur Ermittlung der Fahrzeugführerin oder des Pkw führen können, nimmt die Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 entgegen.

