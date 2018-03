Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Zwei ...

Zwei Sachbeschädigungen durch Feuer im Wangerland - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven - wangerland. Ein bisher unbekannter Täter zündete vermutlich mit Brandbeschleuniger am Montagabend, 05.03.2018, zwischen 21:00 h und 23:00 h, in Altgarmssiel, Groß Münchhausen, ein Glückwunschplakat an, dass an einem Holzrahmengestell in einem Vorgarten angebracht war. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.

An der Grundschule in Tettens in der Schulstraße wurde ein blauer Kunststoffmüllcontainer durch einen Brand stark beschädigt. Außerdem wurden zwei Verkehrsschilder, die in unmittelbarer Nähe standen, ebenfalls beschädigt.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, sich an die Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu wenden.

