Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Zwei ...

Zwei Verkehrsunfälle in Wilhelmshaven - Fahrzeuge kollidierten jeweils mit Fußgänger - beide Personen leicht verletzt (FOTO)

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Am Montagmorgen, 08.10.2018, befuhr ein 35-Jähriger gegen 10:00 Uhr mit seinem Pkw Opel die Gökerstraße stadteinwärts. In Höhe Hausnummer 64 übersah er eine Person, die mit ihrem Fahrrad auf dem Mittelstreifen stand. Der 82-Jährige wurde vom Fahrzeug erwischt und fiel auf die Straße. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein Klinikum verbracht.

Am Abend kam es auf der Friedrich-Paffrath-Straße zu einem weiteren Unfall, durch den auch eine Person leicht verletzt wurde. Ein 75-Jähriger befuhr gegen 21:45 Uhr mit seinem Pkw Opel die Friedrich-Paffrath-Straße in Richtung stadteinwärts. Zu der Zeit wollte in Höhe des Krankenhauses ein 24-Jähriger den Fußgängerüberweg aus Richtung Westen nach Osten queren und wurde auf dem Überweg frontal durch den Pkw erfasst. Der 24-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt, der Pkw beschädigt (Foto).

