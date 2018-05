Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland / Zwei Einbrüche in ...

Zwei Einbrüche in Wilhelmshaven - Täter brechen in die Geschäftsstelle des Stadions und in ein Haus ein

Wilhelmshaven - wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch, 23.05.2018, die Tür zur Geschäftsstelle des Stadions in der Friedenstraße auf und entwendeten u.a. Lebensmittel und Spendendosen. Am frühen Mittwochmorgen, 23.05.2018, gelangte ein bislang unbekannter Täter in ein Haus in der Albert-Schweitzer-Straße Straße und entwendete in der Zeit von 05:45 - 06:30 Uhr Bargeld. In beiden Fällen bittet die Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 um Zeugenhinweise.

OTS: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68442.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de