Polizeiinspektion Wismar / 3-jähriges Kind bei Wildunfall verletzt

3-jähriges Kind bei Wildunfall verletzt

Wismar - Am vergangenen Wochenende ereigneten sich 16 Wildunfälle im Landkreis Nordwestmecklenburg. In einem Fall am Samstagabend nahe Gr. Strömkendorf verletzte sich ein 3-jähriges Kind leicht, als ein Opel mit einem Wildschwein kollidierte. Der Pkw wurde dadurch derart stark beschädigt, dass er geborgen werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Auch in den weiteren 15 Fällen waren beträchtliche Sachschäden zu verzeichnen, die im Einzelfall durchaus mehrere tausend Euro betrugen.

Die Anzahl der Wildunfälle nimmt in der dunklen Jahreszeit regelmäßig zu. Bei Betrachtung der Tageszeiten, zu denen sich die überwiegende Anzahl der Wildunfälle ereignen, treten insbesondere die Morgen- und Abenddämmerung in den Vordergrund. Örtlich verteilen sie sich über den gesamten Landkreis und finden meist im ländlich geprägten Räumen statt.

Die Polizei rät: Nehmen Sie, insbesondere dort wo Schilder auf Wildwechsel hinweisen, den Fuß vom Gas. Die Geschwindigkeitsreduktion ist das entscheidende Moment der Wildunfallvermeidung. Wem schon einmal Wild vor das fahrende Auto gelaufen ist, der weiß, wie wenig Zeit bleibt einen Zusammenprall zu vermeiden.

OTS: Polizeiinspektion Wismar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108764 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108764.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Axel Köppen Telefon: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg