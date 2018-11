Polizeiinspektion Wismar / Alkoholisierter Autofahrer ...

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Wismar - Bereits am 30. Oktober, 19:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht in Wismar. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete ein 37-jähriger Mann, der von der Poeler Straße in die Wasserstraße abbiegen wollte, die Vorfahrt eines VW. Anschließend stiegen beide Fahrzeugführer, die unverletzt blieben, aus ihren Pkw. Nach einem kurzen Wortgefecht bestieg der 37-Jährige sein Auto und verließ den Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Dabei überfuhr er die Ampelanlage der Wasserstraße/ Kopenhagener Straße bei Rot. Einige Meter weiter, in Höhe der Ulmenstraße, geriet sein Fahrzeug auf eine Verkehrsinsel und beschädigte diese derart, dass er dort das amtliche Kennzeichen sowie weitere Fahrzeugteile verlor. Noch während die Polizeibeamten mit der Unfallaufnahme und Spurensicherung beschäftigt waren, meldete sich der Unfallfahrer im Polizeihauptrevier und teilte seinen derzeitigen Aufenthaltsort mit. Als eine Streifenwagenbesatzung den Mann unmittelbar anschließend aufsuchte, empfing dieser die Beamten mit einer Bierflasche in der Hand. Wie sich herausstellte war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Sein Atemalkohol ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Beamten ordneten eine doppelte Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Führerschein ein.

