Polizeiinspektion Wismar / Angriff auf Geldautomaten

Angriff auf Geldautomaten

Gadebusch - Am 29. August, 03:20 Uhr, erhielt die Polizei in Gadebusch einen Hinweis auf eine vermummte Person, die unmittelbar zuvor aus dem SB-Bereich eines Geldinstitutes Am Markt in Gadebusch heraus kam, sich in einen Pkw setzte und entgegen der Einbahnstraße (Mühlenstraße) fluchtartig entfernte. Wie sich später herausstellte, hatte sich die Person am Geldautomaten zu schaffen gemacht und diesen dabei beschädigt. Eine sich unmittelbar anschließende Fahndung nach dem Pkw verlief erfolglos. Ob der Sachverhalt im Zusammenhang mit den jüngsten Automatensprengungen im Raum Schwerin steht, ist im vorliegenden Fall auch Gegenstand der Ermittlungen wegen des Verdachtes des besonders schweren Fall des Diebstahls und Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Gadebusch unter 03886/7220 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

