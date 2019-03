Polizeiinspektion Wismar / Anhänger übersehen

Anhänger übersehen

Grevesmühlen - Gestern Morgen befuhr ein 68-jähriger Autofahrer die Sandstraße in Grevesmühlen mit seinem Mercedes. An der Kreuzung L 02 (Am Ploggenseering)angekommen, wollte er nach links abbiegen. Der 68-Jährige ließ dann einen bevorrechtigten Pkw, der aus Richtung Warnow kam, passieren und fuhr auf die L 02 auf. Dabei übersah er, dass sich hinter dem Pkw ein Anhänger befand und touchierte diesen seitlich. Personenschäden waren nicht zu verzeichnen. Der entstandene Sachschaden belief sich auf 5.500 EUR.

