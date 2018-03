Polizeiinspektion Wismar / BMW X6 gestohlen

BMW "X6" gestohlen

Tarnewitz - In der Nacht vom 27. zum 28. März entwendeten unbekannte Täter einen weißen BMW "X6". Das Fahrzeug mit Berliner Zulassung war zuvor verschlossen auf von einem Parkplatz in Tarnewitz, Am Reek, abgestellt worden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und fahndet nach dem BMW sowie den Tätern.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des "X6" machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der 03881/7200 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Wismar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108764 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108764.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar Axel Köppen Telefon: 03841-203-304 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg