Polizeiinspektion Wismar / Einbruch in Geschäftshaus - Polizei ...

Einbruch in Geschäftshaus - Polizei sucht Zeugen

Wismar - Am 03. September 2018 wurde die Polizei gegen 07:00 Uhr über einen Einbruchdiebstahl in ein Geschäftshaus in der Zierower Landstraße 2 in Wismar Wendorf informiert. Nach ersten Ermittlungen drangen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende dort gewaltsam ein und durchsuchten das Objekt. Dabei zerstörten sie Inventar und richteten einen Schaden von über 1000 EUR an. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt. Die Kripo Wismar führte die Tatortarbeit durch und übernahm die Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei in Wismar unter 03841/2030 zu wenden.

