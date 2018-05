Polizeiinspektion Wismar / Großbrand am Wismarer Markt am 27. ...

Großbrand am Wismarer Markt am 27. April - Erneuter Zeugenaufruf

Wismar - Am 27.April zerstörte ein Feuer zwei Giebelhäuser am Wismarer Markt. Trotz damals sofort eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr entstand an den Gebäuden ein Schaden in Millionenhöhe. In diesem Zusammenhang bitten die Staatsanwaltschaft Schwerin und die Polizei in Wismar erneut um Zeugenhinweise.

Personen, die sich am 27. April in der Zeit zwischen 17:30 und 18:00 in dem im Brandobjekt befindlichen Asia-Imbiss aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar (Tel. 03841/2030) zu melden.

Darüber hinaus werden Personen, die im Zeitraum 17:00 bis 18:00 Uhr des 27.04.2018 im Bereich des Marktes Foto- oder Videoaufnahmen gefertigt haben, gebeten, diese für die polizeilichen Ermittlungen zur Verfügung zu stellen. Die Aufnahmen können im Internet auf die Seite https://mv.hinweisportal.de hochgeladen oder direkt an die Polizei in Wismar übergeben werden.

