Polizeiinspektion Wismar / Mehrere Hinweisschilder ...

Mehrere Hinweisschilder "Naturschutzgebiet" (Eule) entwendet - Polizei sucht Zeugen

Herrnburg - Gestern wurde bei der Polizei in Grevesmühlen angezeigt, dass Unbekannte am Wochenende des 6./7. Oktober südlich der Ortschaft Herrnburg fünf Schilder mit der Aufschrift "Naturschutzgebiet" (Eule) entwendeten. Da die Schilder offenbar in Gänze, d. h. inklusive Metallpfosten und daran befindlichen massiven Betonsockeln von ihrem angestammten Plätzen entfernt wurden, wird davon ausgegangen, dass die Täter eine Arbeitsmaschine verwendeten.

Hinweise nimmt die Polizei in Grevesmühlen unter 03881/7200 entgegen.

