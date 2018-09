Polizeiinspektion Wismar / Mit Alkohol flott unterwegs

Mit Alkohol flott unterwegs

Grevesmühlen - Am 01.09.18, gegen 22:45 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Grevesmühlen ein VW in der Ortslage Grevesmühlens auf, der mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit durch den Ort fuhr. Die Beamten folgten dem Fahrzeug mit dem Ziel, den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Auf das Blaulicht zusammen mit dem Banner "STOP POLIZEI" reagierte der Fahrer nicht und legte sogar noch an Geschwindigkeit zu. Erst als die Polizisten das Martinshorn zuschalteten, hielt der Fahrer an. Auf die an den 28-Jährigen gerichtete Frage, warum er der ersten Aufforderung zum Halten nicht nachgekommen sei, äußerte er, diese nicht gesehen zu haben. Wie sich folgend herausstellte, wies der Mann einen Atemalkohol von fast einem Promille auf. Die Polizei leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die 0,5 -Promille-Grenze ein. Die Fahrerlaubnisbehörde Grevesmühlen wird verständigt.

