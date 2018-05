Polizeiinspektion Wismar / Motorradfahrer schwer verletzt

Motorradfahrer schwer verletzt

Tüzen/Passee - Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am 21.05.2018, gg. 14:45 Uhr, schwer. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer aufgrund hoher Geschwindigkeit mit seiner Kawasaki von der L 10, zwischen Tüzen und Passee, von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 39-Jährige wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von 2.500 EUR.

