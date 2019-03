Polizeiinspektion Wismar / Motorradfahrer stürzt und verletzt ...

Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Wismar - Gestern Nachmittag wurde die Polizei in Gadebusch zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei dem sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen hatte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, wurde der 28-jährige Biker bereits von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach Ermittlungen vor Ort war der Mann mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße 8 zwischen Carlow und Samkow in einer Rechtskurve ohne Beteiligung Dritter bei nasser Straße gestürzt. Am Motorrad entstand geringer Sachschaden.

