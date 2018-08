Polizeiinspektion Wismar / Polizeiliche Bilanz des Schwedenfestes

Polizeiliche Bilanz des Schwedenfestes

Wismar - Das Resümee der Polizei der ersten drei Tage des diesjährigen Schwedenfestes in Wismar vom 16. bis 18. August fällt positiv aus. Die Veranstaltung verlief in weitestgehend friedlicher Atmosphäre und ohne größere Störungen bei bestem Wetter. Der Veranstalter erwartete in diesem Jahr über 120.000 Besucher. Der bisherige Zustrom dürfte die Erwartungen bestätigen. Auch hinsichtlich der Kriminalitätslage waren alle Einsatzkräfte der Polizei über den ruhigen Verlauf des Festes erfreut. Insgesamt registrierte die Polizei im Zusammenhang mit dem Schwedenfest 25 Strafanzeigen und zwei Ordnungswidrigkeiten. In den Abendstunden des Freitags kam es zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen. Im ersten Fall stritten sich zwei Brüder. Im Zweiten teilte ein junger Mann der Polizei mit, von mehreren Tätern angegriffen worden zu sein. Zur selben Zeit fand die Security bei einer Taschenkontrolle eines 24-Jährigen eine geringe Menge Drogen. Der Mann flüchtete, konnte aber durch Polizisten gestellt werden. Einige Stunden später, am frühen Samstagmorgen, erstatteten zwei Frauen je eine Anzeige. Beide vermuteten, gegen ihren Willen sog. KO-Tropfen verabreicht bekommen zu haben. Im Rahmen ihrer Behandlung im Krankenhaus wurden entsprechende Proben genommen. Ergebnisse stehen noch aus. Ein augenscheinlich alkoholisierter Mann, dem der Zutritt zum Markt Samstagabend gegen 20:40 Uhr verwehrt wurde, leistete Widerstand. Ein Polizist verletzte sich bei der folgenden Festnahme des Mannes leicht. Der Beamte konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Im Rucksack des 44-Jährigen fanden die Beamten zudem ein verbotenes Butterflymesser. Nach Ende der Veranstaltung am 19. August, gegen 01:00 Uhr, kam es im Innenstadtbereich zu weiteren drei alkoholbedingten Körperverletzungsdelikten. Neben den genannten Straftaten leistete die Polizei Hilfe z. B. bei der Suche nach Personen und forderte in einigen Fällen Rettungskräfte an.

Auch Morgen, am Sonntag dem 19. Aug., wird die Polizei zur Absicherung des Schwedenlaufs wieder im Einsatz sein. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass es im Bereich der Innenstadt von 09:15 bis 14:00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen wird. Kraftfahrer sollten die Innenstadt im genannten Zeitraum meiden.

