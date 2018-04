Polizeiinspektion Wismar / Sachbeschädigungen durch Graffiti

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Wismar - +++ Am 28. April 2018 gegen 21:30 Uhr wurden an der Badestelle Vietlübber See eine Holzbank sowie der Badesteg mit schwarzer Farbe besprüht, so der Hinweis eines Bürgers an die Polizei.

Die eingesetzten Mitarbeiter des Polizeireviers Gadebusch stellten drei jugendliche Personen an der Badestelle fest. Aufgrund der detaillieren Hinweise des Zeugen konnte die vorangegangene Sachbeschädigung einem der drei Jugendlichen zugeordnet werden.

Gegen den 20-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung auf Straßen, Wegen oder Plätzen eingeleitet. Die geleerten Spraydosen wurden noch vor dem Eintreffen der Polizei unsachgemäß im Vietlübber See entsorgt.

+++ Zwischen 08:00 Uhr des 28. April und 08:20 Uhr des 29. April beschmierten unbekannte Täter die Außenwände des Toilettengebäudes auf dem Autobahnrastplatz Selliner See mit mehreren Hansaschriftzügen.

Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen dem Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf unter der Telefonnummer 03841/7966 224 oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

