Polizeiinspektion Wismar / Schwedenfest - Polizei twittert ...

Schwedenfest - Polizei twittert Hinweise und Nützliches

Wismar - Vom 16. bis zum 19. August findet das diesjährige Schwedenfest in Wismar statt. Wie in jedem Jahr wird die Polizei auch in diesem vor Ort präsent und ansprechbar sein. Informationen und Sicherheitshinweise finden Sie auf der Internetseite des Veranstalters unter http://www.schwedenfest-wismar.de/sf/sicherheit.html

Die Stadt erwartet zum Schwedenfest mehr als 100.000 Besucher. Im gesamten Veranstaltungszeitraum kommt es in der Innenstadt und im Hafenbereich zu Verkehrseinschränkungen. Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird empfohlen.

Die Wismarer Polizei begleitet die Veranstaltungen und twittert wichtige sowie nützliche Informationen aktuell unter https://twitter.com/polizei_nwm oder über den QR-Code (s. Bild).

Wir wünschen allen eine schöne Veranstaltung und einen ruhigen Verlauf.

