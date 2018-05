Polizeiinspektion Wismar / Terrassentür mit Feldstein in ...

Terrassentür mit Feldstein in Herrnburg eingeworfen

Wismar - In den frühen Morgenstunden des 27. Mai 2018 wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in Herrnburg unsanft aus dem Schlaf gerissen. Gegen 03:45 Uhr warfen unbekannte Täter einen Feldstein durch die Terrassentür direkt in die Küche der 54-Jährigen.

Der oder die unbekannten Täter flüchteten anschließend, vermutlich als das Licht im Haus angeschaltet wurde. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

Während der Anzeigenaufnahme durch Mitarbeiter des Polizeireviers Grevesmühlen teilte der unmittelbare Nachbar mit, dass in derselben Nacht Unbekannte in seinem Geräteschuppen gewesen seien. Nach einer ersten Sichtung hätten die Täter nichts gestohlen.

Der Kriminaldauerdienst kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.

Zeugen werden gebeten sich im Polizeirevier Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 722 0 zu melden.

