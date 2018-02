Polizeiinspektion Wismar / Unangepasste Geschwindigkeit - ...

Unangepasste Geschwindigkeit - Verkehrsunfall mit zwei Leichverletzten

Metelsdorf - In den späten Abendstunden des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 20 in Höhe Glasin in Fahrtrichtung Rostock. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor ein 50-jähriger Mann, der die mit Schneematsch bedeckte Überholspur befuhr, die Kontrolle über seinen Dacia und touchierte einen neben ihm befindlichen Ford. Der Ford geriet daraufhin ins Schleudern, prallte gegen die Mittelleitplanke und kam entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Der Dacia-Fahrer konnte seinen Pkw auf dem Standstreifen lenken und anhalten. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden mit einem RTW ins Krankenhaus verbracht. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

