Polizeiinspektion Wismar / Unbekannte setzen Container in Brand

Unbekannte setzen Container in Brand

Dorf Mecklenburg - Nahe der Schule in Dorf Mecklenburg brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht (01. Okt., gg. 23:50 Uhr) mehrere Bekleidungscontainer auf und entzündeten den Inhalt. Die Behältnisse brannten vollständig aus. Zudem wurde ein angrenzender Glascontainer durch die entstandene Hitze stark beschädigt. Wohngebäude befanden sich nicht in unmittelbarer Nähe zum Gefahrenbereich. Der Schaden wird auf über 1.000 EUR geschätzt.

Die Polizei in Wismar leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bittet in diesem Zusammenhang um sachdienliche Hinweise (03841/2030).

