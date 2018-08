Polizeiinspektion Wismar / Unzulässiger Lärm der besonderen Art

Unzulässiger Lärm der besonderen Art

Boltenhagen - Am 28.08.18, nachts um 02:30 Uhr, erhielt die Polizei in Grevesmühlen den Anruf eines besorgten Mannes. Er teilte mit, dass aus dem Haus seiner Nachbarin laute Musik zu hören sei. Dieses, so die Hinweisgeber, sei sehr ungewöhnlich. Erstens würde seine Nachbarin niemals laute Musik hören. Zweitens, wäre sie in einem Alter, in dem eine derartige nächtliche Beschallung sehr ungewöhnlich sei. Eine Polizeistreife suchte folgend den Ort des Geschehens in Boltenhagen auf, klingelte an der Haustür und bat die ältere Dame, die Musik leiser zu stellen. Sie kam der Aufforderung sofort nach. Als Grund für die nächtliche Ruhestörung äußerte die Frau, einen Tipp bekommen zu haben und auf diese Art Weise den Mader, der regelmäßig sein Unwesen auf dem Dachboden treibt, vergrämen zu wollen.

