Polizeiinspektion Wismar / Verletzung gegen das Post- und ...

Verletzung gegen das Post- und Fernmeldegeheimnis aufgeklärt (s. PM POL-HWI: Hunderte Briefe im Altpapier entsorgt vom 13.11.2018 - 14:34)

Wismar - Am gestrigen Tage berichten wir von über 700 Briefen, die ein bis dahin Unbekannter in einem Altpapiercontainer entsorgte.

Die Ermittlungen der Kripo Wismar führten nun zu einem 25-jährigen Postzusteller, der für den östlichen Bereich Wismars zuständig war. Der Mann, der diese Tätigkeit erst seit wenigen Wochen ausführte, räumte heute im Rahmen einer Vernehmung ein, sich am 09. und 10. November seiner zu verteilenden Briefe entledigt und diese in einen Altpapiercontainer geworfen zu haben. In dem Zusammenhang äußerte er zudem gestern, am 13. November, noch einmal Briefe in dem besagten Container entsorgt zu haben. Vor Ort sicherte die Polizei heute noch einmal ca. 300 Briefe. Der Mann begründete sein Verhalten damit, dass diese Arbeit für ihn nichts sei. Die gesamte sichergestellte Korrespondenz wurde der Post am heutigen Tage übergeben und soll nun kurzfristig an ihre jeweiligen Adressaten verteilt werden.

OTS: Polizeiinspektion Wismar newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/108764 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_108764.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Axel Köppen Telefon: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de

Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg