Polizeiinspektion Wismar / VW Transporter gestohlen

VW Transporter gestohlen

Kritzow - Gestern Abend wurde die Polizei in Wismar über den Diebstahl eines weißen VW Transporters mit schwarzem Dach vom Parkplatz des REAL-Marktes in Kritzow informiert. Vor Ort eingetroffen teilte der Nutzer des VW T5 den Streifenbeamten mit, dass er das Fahrzeug gegen 18:45 Uhr dort abgestellt habe. Als er ungefähr eine Stunde später zurückgekommen sei, wäre der Transporter bereits weg gewesen. Im Fahrzeug, so der Hinweisgeber, habe sich hochwertiges Werkzeug befunden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.700 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der 03841/2030 entgegen.

