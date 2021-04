Kreispolizeibeh?rde Oberbergischer Kreis / 190421-264: ...

190421-264: Spektul?rer Verkehrsunfall - Geb?ude des Burger King besch?digt!

Gummersbach - Zu einem spektakul?ren Verkehrsunfall kam es heute, gegen 16:20 Uhr in Gummersbach- Niederse?mar, wobei ein 78-j?hriger Gummersbacher schwerverletzt wurde und am Geb?ude des Restaurants Burger King hoher Sachschaden entstanden ist. Der 78-j?hrige hatte seinen Pkw zun?chst auf dem Parkplatz vor dem Burger King geparkt und wollte von dort losfahren. Durch einen Bedienungsfehler legte jedoch den R?ckw?rtsgang ein und fuhr r?ckw?rts gegen ein Metallgel?nder. Als er dieses durchbrochen hatte, stie? er im Anschluss gegen das Geb?ude des Burger King, wodurch dort im Eingangsbereich hoher Sachschaden entstanden ist. Durch umliegende Tr?mmerteile konnte die Fahrert?re des Pkw nicht mehr ge?ffnet werden. Daher musste die eingesetzte Feuerwehr den verletzten Mann zun?chst aus dem Pkw befreien, ehe er schlie?lich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet und dauern an.

