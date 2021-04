PD Rheingau-Taunus - Polizeipr?sidium Westhessen / 2 Verletzte ...

2 Verletzte bei Frontalzusammensto? auf B 260

Bad Schwalbach - Am Samstagabend kam es auf der B 260 zwischen Kemel und Bad Schwalbach zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 20-j?hrige Fahrerin aus Heidenrod schwer verletzt wurde. Die junge Frau fuhr mit ihrem Audi gegen 20:10 Uhr auf der B 260 aus Richtung Kemel kommend in Richtung Bad Schwalbach. Kurz nach der Abfahrt Kemel geriet sie aus noch ungekl?rter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stie? hier frontal mit dem entgegenkommenden Ford eines 61-j?hrigen Fahrers aus Heidenrod zusammen. Die junge Frau musste von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde anschlie?end in die Uni-Klinik verbracht. Der Fahrer des Ford wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in H?he von ca. 25.000 EUR Die B 260 war bis zum Abschluss der Bergungsma?nahmen um 22:10 Uhr voll gesperrt.

