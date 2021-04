Polizeipr?sidium Frankfurt am Main / 200418 - 0456 ...

200418 - 0456 Frankfurt-Niederrad: Gartenh?ttenbr?nde

Frankfurt - (dr) Am Freitagmorgen, den 16. April 2021, ereigneten sich im Stadtteil Niederrad zwei Gartenh?ttenbr?nde. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Aus bislang ungekl?rter Ursache geriet zun?chst um kurz nach 6 Uhr eine Gartenh?tte am Niederr?der Ufer in Brand. Die Hitze der Flammen besch?digten zwei Boote des angrenzenden Grundst?cks.

Gegen 08:40 Uhr brannte es dann nur zweihundert Meter entfernt in der Mainfeldstra?e. Eine weitere Gartenh?tte stand in Vollbrand. Dar?ber hinaus kam es durch das Feuer zu Besch?digungen an einem Holzverschlag sowie einer Voliere auf dem Grundst?ck.

Beide Br?nde konnten von der Feuerwehr gel?scht werden. Der entstandene Sachschaden bel?uft sich auf mehrere zehntausend Euro.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat zu beiden Br?nden die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu einem m?glichen T?ter und / oder verd?chtigen Beobachtungen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51599 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

