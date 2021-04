Polizeipr?sidium Frankfurt am Main / 200418 - 0458 ...

200418 - 0458 Frankfurt-Nordend: Exhibitionist festgenommen

Frankfurt - (dr) Beamte des 14. Polizeireviers haben am gestrigen Samstag, gegen 14:45 Uhr, einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der in der Rohrbachstra?e durch sexuelle Handlungen aufgefallen war.

Der sp?tere Beschuldigte hielt sich am Nachmittag an der Stra?enbahnhaltestelle G?nthersburgpark auf und sa? zun?chst auf einer Bank. Eine Anwohnerin beobachtete ihn dabei, wie er mit entbl??ter Hose sexuelle Handlungen an sich vornahm und verst?ndigte die Polizei.

Nur kurze Zeit sp?ter erschien eine Streife und nahm den 38-j?hrigen Mann, der sich in schamverletzender Weise gezeigt hatte, widerstandslos fest. Der Festgenommene erhielt nach Abschluss der polizeilichen Ma?nahmen einen Platzverweis f?r den Bereich. Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlungen.

R?ckfragen bitte an:

Polizeipr?sidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipr?sidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4891896 Polizeipr?sidium Frankfurt am Main