Polizeipr?sidium Frankfurt am Main / 200418 - 0459 ...

200418 - 0459 Frankfurt-R?delheim: Schwerer Verkehrsunfall mit Polizeifahrzeug

Frankfurt - (dr) Am gestrigen Abend, den 17.04.2021, ereignete sich in R?delheim ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein ziviles Polizeifahrzeug mit einem anderen Pkw kollidierte. In der Folge des Zusammenpralls wurden f?nf weitere geparkte Fahrzeuge zum Teil erheblich besch?digt. Drei verletzte Polizeibeamte kamen aufgrund ihrer Verletzungen in Krankenh?user. Der Fahrer eines VW-Caddy blieb unverletzt.

Gegen 21:40 Uhr befand sich ein mit drei Beamten besetzter Zivilwagen der Marke Audi auf einer Alarmfahrt in die Reifenberger Stra?e. Mit eingeschalteten Sondersignalen fuhren die Beamten auf der Lorscher Stra?e in Richtung Radilostra?e, als sie in H?he der Alexanderstra?e einen 62-J?hrigen mit seinem VW-Caddy ?berholen wollten, der in diesem Moment nach links in diese abbog. Im weiteren Verlauf kam es zur Kollision mit dem herannahenden Zivilfahrzeug, welches nach links von der Fahrbahn abkam und mehrere in einer Reihe geparkte Fahrzeuge zusammenschob. Der 28 Jahre Fahrer sowie seine 30- und 25-j?hrigen Mitfahrer kamen aufgrund ihrer erlittenen Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenh?user. Der VW-Caddy-Fahrer blieb gl?cklicherweise unverletzt.

An dem Polizeifahrzeug, dem VW-Caddy und weiteren zwei geparkten Fahrzeugen entstand Totalschaden, an den drei anderen Pkw leichter Sachschaden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zuvor war es in der Reifenberger Stra?e bei einer Personenkontrolle zu einer Widerstandshandlung gekommen, in deren Verlauf die eingesetzten Beamten um Unterst?tzung gebeten hatten. Ein Passant hatte vorher eine Person gemeldet, die sich regungslos in diesem Bereich aufgehalten und m?glicherweise in einer hilflosen Lage befunden habe. Als die Beamten vor Ort auf einen 18-J?hrigen trafen und diesen kontrollierten, widersetzte sich dieser den polizeilichen Ma?nahmen und schlug und trat um sich. Mit mehreren Beamten gelang schlie?lich seine Festnahme. Hierbei kam es zu keinen Verletzungen. Nach Abschluss aller Ma?nahmen wurde der junge Mann wieder entlassen.

R?ckfragen bitte an:

Polizeipr?sidium Frankfurt am Main Pressestelle Adickesallee 70 60322 Frankfurt am Main Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr Telefon: 069 / 755-82110 (CvD) Fax: 069 / 755-82009 E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de Homepage Polizeipr?sidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/4970/4891899 Polizeipr?sidium Frankfurt am Main