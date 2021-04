Polizeipr?sidium Frankfurt am Main / 200418 - 0460 ...

200418 - 0460 Frankfurt-Sachsenhausen: Raub auf Tankstelle

Frankfurt - (dr) Ein bislang unbekannter Mann ?berfiel am fr?hen Sonntagmorgen (18. April 2021) eine Tankstelle in der Stresemannallee und erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld und Tabakwaren.

Der Unbekannte betrat gegen etwa 04:20 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle und drohte dem dortigen Mitarbeiter, diesen "abzuknallen", sollte er nicht den Inhalt der Kasse herausgeben. Dabei dr?ckte er mit einem unbekannten Gegenstand von innen an seine Jackentasche, was den Anschein einer Waffe erweckte. Der Gesch?digte ?ffnete die Kasse, der R?uber nahm sich daraufhin das darin befindliche Bargeld und noch diverse Tabakwaren aus der Auslage. Anschlie?end verlie? er die Tankstelle und ergriff er die Flucht in Richtung Kennedyallee.

T?terbeschreibung:

M?nnlich, circa 40 bis 50 Jahre alt, circa 190 cm gro?, trug eine rote Basecap, eine dunkle Jacke mit roten Applikationen, einen grauen Kapuzenpullover, eine Jogginghose und eine wei?e FFP2-Maske.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem T?ter werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 755 51299 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

