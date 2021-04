Polizeipr?sidium Frankfurt am Main / 210419 - 0465 Frankfurt - ...

210419 - 0465 Frankfurt - R?delheim: Festnahme nach Bedrohung

Frankfurt - In der Ludwig-Landmann-Stra?e kam es am Abend aufgrund einer Bedrohung zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann bedrohte eine Person mit einem Messer. Wir waren mit mehreren Kr?ften vor Ort, darunter Spezialkr?fte. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst unterst?tzten. Am sp?ten Abend konnte der Mann widerstandslos festgenommen werden. Die bedrohte Person blieb unverletzt.

F?r circa zwei Stunden wurde die Ludwig-Landmann-Stra?e zwischen Katharinenkreisel und R?delheimer Landstra?e in n?rdliche Fahrtrichtung gesperrt.

