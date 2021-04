Polizeidirektion Itzehoe / 210419.4 Kellinghusen: Betrunkener ...

210419.4 Kellinghusen: Betrunkener Autofahrer rammt Laterne

Kellinghusen - Am Sonntagnachmittag ist ein Betrunkener mit seinem Auto in Kellinghusen gegen einen Laternenpfahl gefahren. Mehr als zwei Promille schlugen f?r den Mann zu Buche, er musste seinen F?hrerschein abgeben.

Gegen 17.30 Uhr war ein 35-J?hriger in einem Golf auf der M?hlenbeker Stra?e in Richtung der Bundesstra?e 206 unterwegs. Nach eigenen Angaben erschreckte sich der Mann aufgrund eines entgegenkommenden Wagens, als er an rechtsseitig parkenden PKW vorbeifuhr. Er lenkte daraufhin seinen VW nach links, kam von der Fahrbahn ab und rammte eine Laterne. Bereitwillig r?umte der Unfallverursacher, der unverletzt blieb, ein, dass er betrunken sei. 2,14 Promille ergab ein Atemalkoholtest bei dem Kellinghusener, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten, den F?hrerschein beschlagnahmten und eine Strafanzeige fertigten.

An dem Auto des Beschuldigten entstand ein Schaden in H?he von 8.000 Euro, um die defekte Stra?enlaterne musste sich der Bauhof k?mmern, Schadensh?he etwa 2.000 Euro.

