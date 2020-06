Polizeipräsidium Aalen / 3 Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: ...

3 Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 21.06.2020, 10:00 Uhr - 3 Verkehrsunfälle

Aalen - Braunsbach - Unfall auf der Autobahn mit schwer verletzter Person

Am Samstag gegen 12:45 Uhr war ein 37 Jahre alter Mann mit seinem Seat auf der A6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Schwäbisch Hall wollte er aufgrund des einsetzenden Starkregens seinen Seat abbremsen. Er kam hierbei ins Schleudern und prallte gegen eine Mauer, die sich rechts an der Fahrbahn befand, bevor er im Grünstreifen zum Stehen kam. Bei der Kollision wurde eine 32 Jahre alte Frau, die auf der hinteren Sitzbank saß schwer verletzt. Sie musste zur Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

Crailsheim - Trotz Gegenverkehr überholt - Zeugenaufruf

Am Samstag gegen 19:15 Uhr befuhr ein 55 Jahre alte Mazdafahrer auf der L1066 von Crailsheim in Richtung Gründelhardt, als ein 33 Jahre alter Mann mit seinem schwarzblauen BMW zunächst sehr dicht auffuhr und dann in einer Rechtskurve trotz Gegenverkehr zum Überholen ausscherte. Der entgegen kommende weiße PKW musst aufgrund dessen nach rechts in den Grünstreifen ausweichen, konnte jedoch zum Glück sein schleuderndes Auto wieder auf die Straße zurücklenken. Der Fahrer des weißen PKWs setzte danach seine Fahrt fort. Die Polizei in Crailsheim bittet Zeugen des Vorfalls und den Fahrer des weißen Wagens, der Ausweichen musste, sich beim Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 zu melden.

Kirchberg - Zu schnell gefahren und von der Straße geflogen

Am Samstag gegen 20:00 Uhr befuhr eine 24 Jahre alte Frau mit ihrem Ford auf der K2509 von Wallhausen in Richtung Gagstadt. Da sie wohl zu schnell unterwegs war brach in einer scharfen Rechtskurve kurz vor Gagstadt das Auto aus und sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort mähte sie einen Straßenleitpfosten um, welcher aus der Verankerung gerissen wurde, bevor sie in die Böschung einschlug. Bei dem Unfall lösten beide Airbags aus und beide Fahrzeuginsassen wurden hierbei leicht verletzt. Die Fahrerin und ihre 27 Jahre alte Mitfahrerin wurden in ein Krankenhaus zur Behandlung verbracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden von über 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen PvD Telefon: 07361 580-0 E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4629943 Polizeipräsidium Aalen