PD Main-Taunus - Polizeipr?sidium Westhessen / Aufbruch von ...

Aufbruch von Geldautomat gescheitert +++ Diebstahl aus PKW +++ Handgranate gefunden? (FOTO)

Hofheim - 1. Eigentumsdelikte

1.1 Aufbruch von Geldautomat gescheitert

Tatzeit: Sa., 17.04.2021, gg. 02:35 Uhr - Sa., 17.04.2021, gg. 04:40 Uhr Tatort: 65439 Fl?rsheim-Weilbach

Am fr?hen Samstagmorgen scheiterten unbekannte T?ter beim Versuch einen Geldautomaten aufzubrechen. Das Ger?t, welches sich in Fl?rsheim-Weilbach befindet wurde durch zwei T?ter aufgesucht und beim ?ffnungsversuch erheblich besch?digt. Sie schoben zuerst einen in der N?he abgestellten Anh?nger so auf den Parkplatz der Spielothek, dass der direkte Blick auf den Tatort erschwert wurde. Eine Video?berwachung zeichnete die Tat unbemerkt auf. Die T?ter nutzen Hebelwerkzeuge, um das Metallgeh?use und die technische Einrichtung zu besch?digen. Sie gelangten jedoch nur an einen Betonschutzmantel, der den Hebeleinwirkungen Stand hielt. Die beiden T?ter lie?en daraufhin von ihrem Vorhaben ab und fl?chteten in unbekannte Richtung. Ein T?ter f?hrte ein Fahrrad mit. Weitere T?terhinweise sind noch nicht bekannt, da die Videoaufzeichnung einer weiteren Auswertung bedarf. Die Spurensicherung wurde veranlasst. Es entstand Sachschaden in H?he von ca. 10.000,- EUR an dem Ger?t.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zust?ndigen Polizeidienststelle in Fl?rsheim unter der Telefonnummer 06145-5476 - 0 in Verbindung zu setzen.

1.2 Diebstahl aus PKW

Tatzeit: Fr., 16.04.2021, gg. 14:00 Uhr - Fr., 16.04.2021, gg. 14:30 Uhr Tatort: 65817 Eppstein-Bremthal, Wiesbadener Stra?e

Ein bislang unbekannter T?ter ?ffnete bei einer g?nstigen Gelegenheit das unverschlossene und unbesetzte Handwerkerfahrzeug eines Schreinerbetriebes und entwendete daraus einen Rucksack. Das Fahrzeug, ein Peugeot Boxer, parkte zur Tatzeit in Bremthal in der Wiesbadener Stra?e. Nach der Tat fl?chtete der T?ter zun?chst mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der Rucksack und ein Gro?teil des Inhaltes wurden am 17.04.2021 wieder aufgefunden. Offensichtlich hatte der T?ter nur Interesse an dem Bargeld des Gesch?digten gehabt.

Es entstand letztlich nur ein Schaden in H?he von 60,- EUR. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195-6749-0 in Verbindung zu setzen.

2. Sonstiges

2.1. Handgranate gefunden?

Einsatzzeit: Sa., 17.04.2021, gg. 16:20 Uhr Einsatzort: 65779 Kelkheim-Fischbach, Kelkheimer Stra?e

Am Samstagnachmittag staunte ein Kelkheimer B?rger nicht schlecht, als er bei seiner Gartenarbeit auf einen metallischen Gegenstand stie?. Was konnte das sein? Vom Erscheinungsbild ?hnelte der rostige Brocken einer Handgranate aus dem 2. Weltkrieg.

Der besonnene B?rger handelte absolut richtig, er lie? den Gegenstand liegen, ber?hrte ihn nicht mehr oder trug ihn umher. Er kontaktierte sofort die Polizei.

Die hinzugezogenen Beamten der Polizeistation Kelkheim sichteten den Fundort,sowie das rostige Exemplar und entschlossen sich zur Sicherheit den Kampfmittelr?umdienst zu verst?ndigen.

Der Fundort und somit m?glicher Gefahrenbereich wurde abgesperrt.

In den Abendstunden konnte dann durch Fachkr?fte des Kampfmittelr?umdienstes nach ausf?hrlicher Begutachtung festgestellt werden, dass es sich nicht um eine Kriegswaffe handelte, sondern einen undefinierbaren, ziemlich rostigen, Gegenstand.

Beim Fund von Kriegswaffen, Munition oder Granaten ist stets h?chste Vorsicht geboten.

Lieber sollte die Polizei einmal zu viel, als einmal zu wenig informiert werden. Nur Experten sind bef?higt eine gef?hrliche Kriegswaffe von einem ungef?hrlichen Gegenstand zu unterscheiden.

gefertigt: Sieger, PHK? in

R?ckfragen bitte an:

Polizeipr?sidium Westhessen - Wiesbaden Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de Telefon: (06192) 2079-0 E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/50154/4891883 PD Main-Taunus - Polizeipr?sidium Westhessen