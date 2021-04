Polizeidirektion Kaiserslautern / Bei Ausweichman?ver wegen ...

Bei Ausweichman?ver wegen Reh ?berschlagen

B?rrstadt (Donnersbergkreis) - Am Sonntagabend hat sich ein PKW auf der Landstra?e 401 bei einem Ausweichman?ver ?berschlagen. Die 46-j?hrige Unfallverursacherin aus dem Kreis Kaiserslautern befuhr die Landstra?e aus Richtung B?rrstadt kommend in Richtung Alsenbr?ck-Langmeil. Als sie am rechten Fahrbahnrand ein Reh wahrnahm und diesem ausweichen wollte, ?berschlug sich ihr Fahrzeug im Stra?engraben. Die Fahrerin blieb unverletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Wenn Wildtiere die Stra?e kreuzen, sollte man bei h?heren Geschwindigkeiten nicht das eigene Leben durch riskante Ausweichman?ver aufs Spiel setzen. Das Ausweichen birgt in der Regel meist gr??ere Gefahren als die Kollision mit einem Wildtier. |pirok

