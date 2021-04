Polizeiinspektion Kirn / Brand eines Pkw

Brand eines Pkw

Kirn - Am 18.04.2021 gegen 13:30 Uhr geriet ein Gel?ndewagen auf der B41 in Fahrtrichtung Idar-Oberstein kurz vor der Anschlussstelle Kirn-Sulzbach aufgrund eines technischen Defekts in Vollbrand. Die Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig unverletzt verlassen. Aufgrund der L?scharbeiten der Feuerwehr Kirn musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Idar-Oberstein f?r etwa 30min gesperrt werden.

