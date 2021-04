Polizei M?nchengladbach / Coronaparty endet mit zweifachem ...

Coronaparty endet mit zweifachem Beinbruch / 32-j?hriger springt aus Angst vor einer Anzeige in die Tiefe

M?nchengladbach - Ein Routineeinsatz der Polizei endete in der Nacht zum Sonntag auf ungew?hnliche Weise. Zun?chst wurde die Polizei gegen 00.35 Uhr zu einer Ruhest?rung auf der Viersener Stra?e gerufen. Eine lautstarke Party st?rte die Nachbarn in ihrer Nachtruhe. Scheinbar aus Angst eine Anzeige wegen Versto?es gegen die Coronaschutzverordnung zu bekommen, fl?chtete der 32-j?hrige Wohnungsinhaber vor der anr?ckenden Polizei und sprang dabei aus rund sechs Metern aus dem Fenster in die Tiefe. Dabei brach er sich nach ersten Erkenntnissen beide Sprunggelenke. Er wurde vor Ort not?rztlich versorgt und einem Krankenhaus zugef?hrt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Versto?es gegen die Coronaschutzverordnung sowie wegen Ruhest?rung gegen den Wohnungsinhaber und drei weiteren Personen gab es oben drauf. (rjw)

