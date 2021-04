Polizeipr?sidium Stuttgart / Demonstrationsgeschehen in Stuttgart ...

Demonstrationsgeschehen in Stuttgart - Stand 19.00 Uhr

Stuttgart - Nachdem sich bis gegen 14.00 Uhr, im Anschluss an eine Fahrraddemo, Personen aus dem mutma?lich linken Spektrum auf dem Marienplatz gesammelt hatten, marschierten diese ?ber die Bundesstra?e 14 in Richtung ?sterreichischer Platz. Insgesamt d?rften sich bei den verschiedenen Versammlungen mit Zielrichtung gegen die Querdenker-Bewegung und deren Sympathisanten rund 400 Menschen zusammengefunden haben. Gegen 14.45 Uhr blockierten Personen aus diesem mutma?lich linken Spektrum im Bereich einer genehmigten Versammlung am Leonhardsplatz kurzfristig die Fahrbahn. Gegen 15.20 Uhr formierte sich aus dieser Gruppierung ein Spontanaufzug und ging zum Charlottenplatz. Einsatzkr?fte hielten den Aufzug der mutma?lich linken Gruppierung am Charlottenplatz auf, um ein Aufeinandertreffen mit Kritikern der Pandemiema?nahmen zu verhindern. Daraufhin kehrten die Teilnehmer um und gingen zur?ck zum Leonhardsplatz. In der Dorotheenstra?e stie? ein Mann aus einer Gruppe mutma?lich linker Personen eine Frau zur Seite. Einsatzkr?fte nahmen den Tatverd?chtigen kurz darauf vorl?ufig fest. Die Ermittlungen dauern an. Auch Kritiker der Pandemiema?nahmen sammelten sich in den umliegenden Stra?en am Marienplatz. Bei Vorkontrollen wurden am Vormittag bereits drei Fahrzeuge, die den Querdenkern zugerechnet werden konnten und jeweils eine gro?e Anzahl an Versammlungsmitteln an Bord hatten, kontrolliert und aus der Stadt verwiesen. Insgesamt d?rften rund 1000 Personen, die diesen Gruppierungen zuzurechnen sind, in Stuttgart gewesen sein und sich teilweise zusammengeschlossen haben. Aus dem Personenkreis der Kritiker der Corona-Ma?nahmen formierten sich pl?tzlich zwei Aufz?ge. Einer davon ging ?ber die T?binger Stra?e in die Sophienstra?e und teilte sich im Bereich der Eberhardstra?e in mehrere Gruppen in der Innenstadt auf. Viele dieser Teilnehmer hielten sich nicht an die notwendigen Abst?nde und auch nicht an das Maskengebot. Die Polizei umschloss in der Folge mehrere Gruppen von Kritikern der Pandemiema?nahmen in der Innenstadt. Diese waren insbesondere eine gro?e Gruppe von mehr als 500 Personen in der Hirschstra?e und eine Gruppe von fast 150 Personen im Bereich Kienestra?e/K?nigstra?e. Die Einsatzkr?fte nahmen die Personen in Gewahrsam, stellten ihre Personalien fest und erteilten Platzverweise. Dabei kam es zu einem Widerstand und Polizeibeamte wurden beleidigt. Die Beamten nahmen hierbei drei Tatverd?chtige vorl?ufig fest. Auch ein namhafter Vertreter der Querdenkerszene befand sich im Bereich der Hirschstra?e und versuchte, mit einem Megafon auf die Umschlossenen einzuwirken. Polizeibeamte beschlagnahmten das Megafon und erteilten ihm einen Platzverweis. Am Abend entdeckten Polizeibeamte im Bereich der M?rikestra?e und Hohenstaufenstra?e zwei geparkte Autos mit offenbar zerstochenen Reifen. Eines davon ist ein Zivilfahrzeug der Polizei. Die Tatverd?chtigen sind derzeit unbekannt. Mit Stand 19.00 Uhr waren von mehr als 700 festgehaltenen Personen, die dem Querdenker-Bereich zugeordnet werden k?nnen oder Corona-Ma?nahmen kritisch sehen und durch die Stadt zogen, die Identit?ten festgestellt. Sie wurden angezeigt, erhielten einen Platzverweis und wurden anschlie?end zumeist entlassen. Einige von Ihnen, die sich aber auch beharrlich weigerten die Pl?tze zu verlassen oder Masken zu tragen, wurden zur Wasenwache verbracht, um die weitere Gewahrsamnahme zu pr?fen. Die Polizei stellte bis zum Abend mehr als 1000 Maskenverst??e im Innenstadtbereich fest. Fast 400 Verst??e davon waren in Stadtbahnen und S-Bahnen bei Kontrollen festgestellt worden. Es gibt au?erdem ein Dutzend Anzeigen wegen weiteren Verst??en gegen das Versammlungsrecht. Zwei Polizeibeamte wurden bei Widerstandshandlungen verletzt.

