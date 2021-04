Polizeidirektion Trier / Diebstahl von Kupfer- und Rotgussteilen

Diebstahl von Kupfer- und Rotgussteilen

Idar-Oberstein - Am 12.04.2021 kam es an einer Baustelle in H?he der Hauptstra?e 296 in Idar-Oberstein zwischen 06:30 Uhr und 09:30 Uhr zu einem Diebstahl von diversen Kupfer- und Rotgussteilen im Gesamtwert von ?ber 300 EUR. Ein bislang unbekannter T?ter entwendete zwei Kartons mit den sich darin befindlichen Teilen, welche zuvor durch eine Spedition an der Baustelle abgestellt wurden.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bev?lkerung unter der 06781/561-0.

