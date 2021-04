Polizeipr?sidium Ludwigsburg / Eberdingen-Hochdorf: Gartenlaube ...

Eberdingen-Hochdorf: Gartenlaube vollst?ndig abgebrannt

Ludwigsburg - Aus bislang ungekl?rter Ursache geriet zwischen Sonntag, 22:45 Uhr und Montag, 01:10 Uhr eine Gartenlaube in einer Schrebergartenanlage in der Enzweihinger Stra?e in Hochdorf in Brand. Die Laube brannte bis zum Abl?schen des Feuers durch die Feuerwehr Eberdingen vollst?ndig nieder.

Die H?he des Sachschadens konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipr?sidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

