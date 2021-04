Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Mit 2,8 Promille l?sst ...

Edenkoben - Mit 2,8 Promille l?sst sich schlecht LKW fahren (FOTO)

Edenkoben - Soeben wurde der Polizei Edenkoben am 19.04.2021 um 19:42 Uhr ein LKW-Fahrer gemeldet, welcher in Schlangenlinien die A65 Richtung S?den befahren soll. Das LKW-Gespann konnte schlie?lich in Edenkoben in der Staatstra?e einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund f?r die Fahrweise konnte schnell aufgekl?rt werden - ein Alco-Test ergab einen Wert von 2,8 Promille. Der 46-j?hrige LKW-Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein F?hrerschein wurde sichergestellt. Der LKW-Fahrer wird sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten m?ssen.

