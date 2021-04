Polizeidirektion Landau / Einbrecher festgenommen

Einbrecher festgenommen (FOTO)

Edesheim - Am 17.04.2021 gegen 17:20 Uhr wurde hiesiger Dienststelle ein Einbruch in den Wertstoffhof in Edesheim gemeldet. Als die Streifen vor Ort kamen, konnten sie einen Pkw neben einem Loch in der Umz?unung feststellen. Der dazugeh?rige Fahrer konnte durch die Streifen in einem der Wertstoffcontainer ausgemacht werden. Der 41-J?hrige aus dem Bereich der VG Edenkoben versuchte noch zu fliehen, konnte aber anschlie?end, noch mit dem Diebesgut in der Hand, auf dem Gel?nde des Wertstoffhofes festgenommen werden. Bei der Festnahme konnte festgestellt werden, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Einen F?hrerschein besa? er nicht. Der Einbrecher wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Pkw des T?ters wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden bel?uft sich auf ca. 700EUR. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

